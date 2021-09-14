Владивосток, 14 сентября, 2021, 03:11 — ИА Регнум. Опыт строительства и эксплуатации крупных спортивных сооружений специалисты Приморья будут перенимать у коллег из Татарии — в рамках IX Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» в Казани, приморская делегация посетила академию тенниса, центры гимнастики, водных и экстремальных видов спорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября в пресс-службе краевого правительства.

Kazaneer Казань-арена

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Отмечается, что сотрудничество двух регионов положительно скажется на строительстве спортивных объектов в Приморье в рамках программы развития федеральных учебно-тренировочных баз по всем олимпийским летним и зимним видам спорта.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил ранее, что предполагается создать федеральный тренировочный центр на Дальнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе прямой линии, которая состоялась 9 сентября, к губернатору Камчатки обратился житель Вилючинска с просьбой открыть в городе филиал спортивной школы по хоккею. Владимир Солодов распорядился в кратчайшие сроки оформить все необходимые документы для создания спортивного учреждения.