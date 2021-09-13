Вашингтон, 14 сентября, 2021, 02:47 — ИА Регнум. Грузовой автомобиль без номерного знака, водитель которого вез в кузове холодное оружие, включая ножи и мачете, был остановлен полицейскими в американской столице Вашингтоне. Об этом 13 сентября полиция Капитолия сообщила на своем сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Вашингтон

Инцидент произошел у здания Национального комитета Демократической партии США. Водителем грузовика оказался 44-летний Дональд Крэйгхед. Полицейские заметили его автомобиль Dodge Dakota около полуночи в момент патрулирования.

На машине была изображена свастика. Мужчину задержали. По факту происшествия проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля неизвестный протаранил своим автомобилем пропускной пункт у Капитолия и попытался напасть с ножом на полицейских. Двое сотрудников полиции и злоумышленник оказались в больнице.