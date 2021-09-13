Макаров, Сахалинская область, 14 сентября, 2021, 02:46 — ИА Регнум. На Сахалине специалистам удалось восстановить к вечеру 13 сентября водоснабжение города Макарова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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После схода мощного селевого потока в городе были выведены из строя основное и резервное водохранилища.

Специалисты оперативно провели промывку чаши водохранилища на ручье Худоза, были укреплены стенки плотины.

Вечером 13 сентября вода начала поступать в дома жителей Макарова. Использовать в пищу её можно пока только после термической обработки — до получения результатов анализов она считается технической.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине жители Макаровского района остались без водоснабжения — после схода 11 сентября селей парализована работа основного и резервного водохранилищ. В районе действует режим ЧС.