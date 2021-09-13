Москва, 14 сентября, 2021, 02:47 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил крупный финансовый иск от Минобороны России, которое потребовало взыскать с компании из сферы авиационного и космического двигателестроения более 1,1 млрд рублей. Претензии к предприятию из Самары — ПАО «ОДК-Кузнецов» суд пока не рассмотрел, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Иск был подан 13 сентября 2021 года. Сумма претензий — 1173 628 088,53 рубля. Детали пока не сообщались.

Стороны между собой связывает как минимум один госконтракт на поставку двигателей для Ту-160М. Известно, что по нему должны поставить восемь двигателей за 7,5 млрд рублей.

Компания-ответчик занимается разработкой и производством разных видов двигателей, входит в состав дивизиона АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» Ростеха.