Минобороны РФ требует миллиард с производителя двигателей
Москва, 14 сентября, 2021, 02:47 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил крупный финансовый иск от Минобороны России, которое потребовало взыскать с компании из сферы авиационного и космического двигателестроения более 1,1 млрд рублей. Претензии к предприятию из Самары — ПАО «ОДК-Кузнецов» суд пока не рассмотрел, передаёт ИА REGNUM.
Иск был подан 13 сентября 2021 года. Сумма претензий — 1173 628 088,53 рубля. Детали пока не сообщались.
Стороны между собой связывает как минимум один госконтракт на поставку двигателей для Ту-160М. Известно, что по нему должны поставить восемь двигателей за 7,5 млрд рублей.
Компания-ответчик занимается разработкой и производством разных видов двигателей, входит в состав дивизиона АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» Ростеха.
29 октября 2021 года в «ОДК-Кузнецов» запланировано внеочередное общее собрание акционеров, на котором досрочно прекратят полномочия совета директоров и будет избран его новый состав.