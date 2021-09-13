Женева, Швейцария, 14 сентября, 2021, 02:42 — ИА Регнум. Данные по заболеваемости COVID-19 в мире, а также по темпам вакцинации от коронавирусной инфекции обнародовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 13 сентября на сайте организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Штаб-квартира ВОЗ в Женеве

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Отмечается, что с начала пандемии в мире было выявлено 224 511 226 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались от осложнений, вызванных заболеванием COVID-19 в мире 4 627 540 человек.

По состоянию на 12 сентября текущего года в мире было введено 5 534 977 637 доз вакцины от COVID-19.

По числу инфицированных коронавирусом лидирует Американский регион, здесь подтверждено 86 505 509 случаев заражения. На втором месте — Европа, где выявлено 67 300 263 случая заражения коронавирусом. На третей строчке — Юго-Восточная Азия, где насчитывается 42 155 506 выявленных случаев инфицирования коронавирусом.

По странам первые четыре места антирейтинга по числу подтверждённых случаев заражения коронавирусом занимают США, Индия, Бразилия, Великобритания. Россия находится на пятом месте по числу инфицированных коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным ВОЗ в мире за сутки было выявлено более 330 новых случаев заражения коронавирусом.