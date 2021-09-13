Магадан, 14 сентября, 2021, 02:38 — ИА Регнум. В Магадане открыли двустороннее автомобильное движение по участку Портового шоссе, а территорию берегоукрепления сделали удобной для пешеходов, обустроили видовую площадку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября в пресс-службе правительства Колымы.

АО «Адмиралтейские верфи» Подводная лодка «Магадан»

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Губернатор Магаданской области Сергей Носов оценил качество работы — подрядчики приступили к благоустройству. Склон отсыпки дороги покрывают георешеткой и грунтом для последующего озеленения. Смотровую площадку с видом на бухту Нагаева и береговую линию парка «Маяк» также приводят в порядок.

«Мы передаем после капитальной реконструкции дорогу муниципалитету в пользование. Теперь этот участок основательно укреплен, заасфальтирован, оборудован элементами безопасности. Конечно, остались здесь места, где нужно еще приложить усилия и всё доделать. Подрядчик работу пока не заканчивает, если есть замечания по эксплуатации, он их исправит», — сказал Носов.

В 2022 году у берега будет создана прогулочная зона, которая соединит парк «Маяк» и сквер «Морской».

"Ранее, проектом предусматривался только технический проезд, но принято решение превратить его в благоустроенный морской променад с велодорожками, зонами отдыха, освещением. Проект уже разрабатывается», — добавил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области продолжается масштабное благоустройство бухты Нагаева — уже началась подготовка к строительству парящего моста, подобного тому, что установлен в московском парке «Зарядье».