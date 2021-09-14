Нью-Йорк, США, 14 сентября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Американская эмо-панк группа My Chemical Romance в своих социальных сетях поделились заявлением, в котором рассказали о том, как трагичный день 11 сентября 2001 года повлияла на образование группы.

Jimack32 My Chemical Romance

Фронтмен Джерард Уэй, как известно, написал песню «Skylines And Turnstiles» сразу после террористических атак, почувствовав необходимость сделать это. В своем заявлении группа написала: «Для тех, кого это может касаться,⁣ в 2021 году состоялась 20-летнюю годовщину терактов 11 сентября. Следовательно, 12 сентября отмечается и 20-летие My Chemical Romance. Как и многих из вас, читающих это, 11 сентября изменило и нашу жизнь, повлияло на каждый аспект нашего сознания. Формирование группы стало прямым результатом всего, что мы пережили и стали свидетелями во время тех ужасных событий. Мир изменился в тот день, и на следующий день мы все еще пытались его изменить. Последние 20 лет были посвящены исцелению, очищению от пыли и восстановлению, а также жизни с нашим наивысшим потенциалом. В эту знаменательную дату давайте все подумаем о тех, кого мы потеряли в тот день и в последующие дни. Держите близких рядом, а их воспоминания живыми, думая: «Что бы они хотели, чтобы мы делали сегодня?».

https://www.instagram.com/p/CTup0warc6P/

My Chemical Romance воссоединились в конце 2019 года для того, чтобы сыграть свое первое шоу за семь лет 20 декабря 2019 года в Shrine Auditorium & Expo Hall в Лос — Анджелесе, собрав за этот концерт рекордные 1,5 миллиона долларов.