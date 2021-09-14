My Chemical Romance рассказали, как трагедия 11 сентября повлияла на них
Нью-Йорк, США, 14 сентября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Американская эмо-панк группа My Chemical Romance в своих социальных сетях поделились заявлением, в котором рассказали о том, как трагичный день 11 сентября 2001 года повлияла на образование группы.
Фронтмен Джерард Уэй, как известно, написал песню «Skylines And Turnstiles» сразу после террористических атак, почувствовав необходимость сделать это. В своем заявлении группа написала: «Для тех, кого это может касаться, в 2021 году состоялась 20-летнюю годовщину терактов 11 сентября. Следовательно, 12 сентября отмечается и 20-летие My Chemical Romance. Как и многих из вас, читающих это, 11 сентября изменило и нашу жизнь, повлияло на каждый аспект нашего сознания. Формирование группы стало прямым результатом всего, что мы пережили и стали свидетелями во время тех ужасных событий. Мир изменился в тот день, и на следующий день мы все еще пытались его изменить. Последние 20 лет были посвящены исцелению, очищению от пыли и восстановлению, а также жизни с нашим наивысшим потенциалом. В эту знаменательную дату давайте все подумаем о тех, кого мы потеряли в тот день и в последующие дни. Держите близких рядом, а их воспоминания живыми, думая: «Что бы они хотели, чтобы мы делали сегодня?».
https://www.instagram.com/p/CTup0warc6P/
My Chemical Romance воссоединились в конце 2019 года для того, чтобы сыграть свое первое шоу за семь лет 20 декабря 2019 года в Shrine Auditorium & Expo Hall в Лос — Анджелесе, собрав за этот концерт рекордные 1,5 миллиона долларов.