Москва, 14 сентября, 2021, 02:32 — ИА Регнум. Одна из российских компаний потребовала с ООО «Яндекс» и его владельцев, включая основного собственника — нидерландскую компанию «Яндекс Б. В», 3 трлн рублей. Арбитраж Москвы иск вернул, указав, что тот не относится «к компетенции арбитражного суда», но это не лишает заявителя права обратиться в суд по подведомственности, передаёт ИА REGNUM.

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В качестве заявителя выступила фирма «А Б Групп», а ответчиком стали ООО «Яндекс», «Яндекс. Такси», а также иностранные и российские собственники обоих юрлиц. Иск сам по себе необычный, так как сумма 3 трлн рублей заявлена как причинённый ущерб.

Из материалов дела следует, что пострадавшей стороной себя посчитал Антон Дёмин — гендиректор компании-истца. Он потребовал выплаты ущерба, причинённого некачественным оказанием услуг такси.

Судья уточнил, что в этом случае заявитель — физлицо, а значит, спор не относится к компетенции арбитража. Иск хоть и вернули, но это не лишает истца права обратиться по подведомственности. Также определение суда, принятое в начале сентября 2021 года, может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд. Срок на обжалование ещё не истёк.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Яндекс» учреждено в сентябре 2000 года. Его владельцы — компания из Нидерландов КОО «Яндекс Б. В» с долей 99,99% и международный фонд «Фонд общественных интересов» (Калининград). Последний учрежден в марте 2020 года другим офшором — публичной компанией с ограниченной ответственностью «Яндекс Б. В».

Напомним, в конце сентября 2021 года арбитраж Москвы также рассмотрит громкий спор с участием «Яндекса». Последний пытается оспорить возбуждение против него антимонопольного дела, инициированного за дискриминацию сторонних сервисов в поиске.