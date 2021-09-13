15 человек пострадали при взрыве в Йемене
Сана, 14 сентября, 2021, 02:24 — ИА Регнум. Не менее 15 человек получили ранения в результате взрыва пехотной мины в Йемене, сообщает Синьхуа со ссылкой на источники в йеменском правительстве.
Иван Шилов ИА REGNUM
Война в Йемене
«На мине, заложенной йеменскими хуситами, подорвался автомобиль, в салоне которого находились 15 человек, включая женщин и детей», — заявил он.
Отмечается, что инцидент произошел в городе Ходейда. Также уточняется, что всех пострадавших доставили в больницы.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа три беспилотника, запущенных хуситами, были уничтожены ПВО Саудовской Аравии. Отмечалось, что повстанцы с помощью заминированных БПЛА собирались атаковать населенный пункт Хамис-Мушаит.