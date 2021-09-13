Вашингтон, 14 сентября, 2021, 02:24 — ИА Регнум. Мужчина был приговорён в 20 годам лишения свободы за поддержку террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и за подготовку теракта в американском штате Огайо. Об этом сказано в распространённом 13 сентября заявлении министерства юстиции США.

Pixabay.com В тюрьме

Житель города Холланд в штате Огайо, 23-летний Деймон Джозеф, известный и под именем Абдулла Юсуф, обратил на себя внимание сотрудников Федерального бюро расследований в 2018 году. Мужчина публиковал в социальных сетях агитационные материалы террористов, фотографии оружия и сообщения в поддержку ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сотрудники ФБР вышли на подозреваемого в терроризме и вошли к нему в доверие. Мужчина сообщил им о своих планах напасть на раввина и прихожан синагоги в городе Толедо. Агенты ФБР помогли подозреваемому приобрести неисправное огнестрельное оружие для совершения нападения. В итоге подозреваемый был задержан с поличным, а спустя время признал свою вину.

Мужчина был приговорён к 20 годам тюремного заключения, а после отбывания срока наказания он будет находиться под наблюдением правоохранительных органов до конца жизни.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США террорист признался в похищении и убийстве людей в Сирии.