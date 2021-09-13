Анадырь, 14 сентября, 2021, 02:26 — ИА Регнум. На Чукотке муниципальная овощная фабрика «Росинка» собрала с начала года более 97 тонн овощей и более 8,5 тыс. цветов. В частности, около 73 тонн огурцов, более 21,7 тонн помидоров и зелени — свыше 2,3 тонн, сообщили 14 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Овощи

Читайте также: Жители Чукотки боятся голода 90-х годов

Отмечается, что «Росинка» вышла на рекордные показатели объёма производства овощей. Объём урожая уже превысил показатели 2020 года более чем на 10%.

Фабрике удалось снизить среднюю отпускную цену огурцов на 13%, а также зелени — на 19%. Сдерживание и снижение цен стало возможным благодаря субсидии правительства Чукотки на возмещение части затрат на тепловую и электрическую энергию. В 2021 году из окружного бюджета на эти цели было выделено порядка 18,6 млн рублей. Цены на продукцию овощной фабрики остаются ниже рыночных по Билибинскому району.

Также благодаря субсидии в размере 10 млн рублей «Росинка» переведёт систему отопления на электроподогрев. Это позволит снизить основные затраты производства, связанные с обеспечением тепловой энергией теплиц.

Овощная фабрика — единственное муниципальное предприятие в этой сфере на Чукотке, обеспечивает не только Билибинский район. В этом году продукцию доставляли в Певек и Анадырь. Всего боле 8,6 тонн овощей.

Как сообщало ИА REGNUM, в соцсетях Чукотки обострился продовольственный скандал — жители пишут множество обращений к местным властям с жалобами на отсутствие в магазинах автономного округа продуктов питания. А если что-то и есть, то либо просроченное, да и по космическим ценам, например, десяток яиц продают за 385 рублей.