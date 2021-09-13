Токио, 14 сентября, 2021, 02:21 — ИА Регнум. В Японии 14 августа были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,2. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление страны.

Zeml.info Землетрясение

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения, затронувшего центр страны, располагался в соседствующей с Токио префектуре Ибараки. Очаг подземных толчков залегал на глубине 450 километров.

Подземные толчки ощутили жители многих центральных префектур страны, прежде всего префектур Ибараки, Тиба и Токио. О пострадавших или разрушениях не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Аргентины зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,8.