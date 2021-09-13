Лондон, 14 сентября, 2021, 02:13 — ИА Регнум. Англия может столкнуться со значительными проблемами в области здравоохранения зимой из-за нехватки около 50 тысяч медработников, сообщает профсоюз British Medical Association (BMA).

Лондон

«Эта зима станет одной из худших в истории здравоохранения с точки зрения спроса и отставания в оказании медицинской помощи», — заявили в профсоюзе.

По оценкам организации, в настоящее время в Англии дефицит кадров в медицине составляет около 50 тыс. человек. Уточняется, что в этой части Великобритании на тысячу жителей приходится 2,8 врача, в то время как в Евросоюзе этот показатель достигает 3,7.

BMA отмечает, что с лета в Англии было необходимо увеличить число врачей на 31%. Однако в сфере здравоохранения наблюдается обратная ситуация — медработники продолжают увольняться, что создает еще больший дефицит кадров.