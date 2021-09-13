Лондон, 14 сентября, 2021, 02:13 — ИА Регнум. Британская поп-исполнительница Дуа Липа объявила о концертном турне по США в поддержку своего прошлогоднего альбома «Future Nostalgia», в котором также примут участие певицы Megan Thee Stallion и Caroline Polachek.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

Концерты, которые включат в себя исполнение песен с чрезвычайно успешного второго альбома Дуа Липы 2020 года, начнутся в начале февраля и продлятся до первых чисел апреля. Megan Thee Stallion будет поддерживать певицу на концертах в Денвере, Талсе и Финиксе в середине марта, в то время как Полачек станет специальным гостем всего тура Дуа Липы. «Я так рада снова отправиться в турне и лично увидеть своих ангелов! Как удивительно, что мы все снова можем танцевать и праздновать вместе», — говорится в заявлении исполнительницы.

В прошлом году, благодаря успешной пластинке, певица была признана самой популярной британской исполнительницей 2020 года.