Москва, 14 сентября, 2021, 02:07 — ИА Регнум. Интересное дело рассмотрит арбитраж Москвы 11 октября 2021 года. Истцом в нём выступает Минобороны России, а ответчиком — МЧС России. Спор финансовый и касается неосновательного обогащения, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Иск от Минобороны был подан в суд в конце августа 2021 года. Дело принято судьей Кравчик. Речь идёт «о взыскании неосновательного обогащения в размере 2 541 070 рублей».

Прочие детали спора пока не сообщались.

Напомним, в последние годы частыми ответчиками по искам Минобороны России выступают две компании — АО «Главное управление обустройства войск» и ФГУП «Главное военно-строительное управление №14». Претензии к ним исчисляются миллиардами рублей. Периодически ведомство обращается сразу с целой серией претензий к ним.