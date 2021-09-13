Лондон, 14 сентября, 2021, 02:02 — ИА Регнум. Британский музыкант и композитор Ричард Доусон рассказал о том, что готовит совместный проект с финской метал-группой Circle, информирует порта Pitchfork.

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Он получил название «Henki» и должен выйти 26 ноября при поддержке лейбла Domino imprint Weird World. «Lily» — первый сингл, которым они поделились в рамках нового проекта.

«Lily» была вдохновлена рассказами матери Доусона о пережитом сверхъестественном в больнице Ньюкасла. Доусон добавил, что название альбома примерно переводится как «дух». Его последняя сольная пластинка была записана в 2020 году, а последняя запись Circle — в 2017 году.