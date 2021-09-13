Осло, 14 сентября, 2021, 02:00 — ИА Регнум. Лидер оппозиционной норвежской Рабочей партии Йонас Гар Стёре, которая, по предварительным данным, обеспечила себе победу на парламентских выборах, заявил о намерении сформировать в Норвегии левоцентристское коалиционное правительство. Об этом 14 сентября сообщает газета Aftenposten.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Норвегия

Йонас Гар Стёре «Мы ждали и надеялись. Теперь мы, наконец, можем сказать, что нам это удалось»

По его словам, «всё указывает на то», что Рабочая партия достигает своей цели — смены консервативного правительства страны. При этом получает в будущем кабинете солидное большинство.

Стёре заявил, что приступает к «реализации нашего плана А», подразумевающего создание в Норвегии коалиционного правительства, представляющего Рабочую партию, Социалистическую левую партию и Партию центра. При этом к переговорам приглашаются все политические силы, желающие смены правящей с 2013 по 2021 год консервативной коалиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с победой на парламентских выборах в норвежский стортинг (парламент) лидера оппозиционной Рабочей партии Йонаса Гара Стёре уже поздравила премьер-министр Норвегии, глава консервативной партии «Хёйре» Эрна Сульберг.

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