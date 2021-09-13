Нью-Йорк, США, 14 сентября, 2021, 01:54 — ИА Регнум. Американский рок-музыкант Тай Сегалл, выступающий преимущественно в жанре гараж-рок, поделился новой экранизацией для трека «Harmonizer», заглавного трека альбома, который был выпущен ранее этим летом. Об этом информирует портал Pitchfork.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Ранее Сегалл представил видео на песню «Feel Good», в котором так же, как и в «Harmonizer», приняла участие его жена, Дене Сегалл, исполнившая партию вокала.

Тай также подтвердил, что виниловые издания альбома поступят в продажу в октябре.