Сергиев Посад, Московская область, 14 сентября, 2021, 01:49 — ИА Регнум. Двое граждан соседних с Россией государств были задержаны сотрудниками полиции по подозрению в убийстве пенсионерки под Сергиевым Посадом. Об этом 14 сентября сообщила журналистам старший помощник Следственного управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

Jo Naylor Убийство

Тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти было найдено недалеко от СНТ «Магистраль 2» под Сергиевым Посадом. По подозрению в убийстве были задержаны двое граждан соседнего государства 1988 и 1984 годов рождения. В настоящее время с ними работают следователи.

По предварительной информации, подозреваемые жили и работали на строительстве частного дома. В ходе следствия будет изучена информация о возможной причастности задержанных к совершению других преступлений на территории России. Кроме того, правоохранители проверят законность пребывания подозреваемых в России и дадут оценку действиям, либо бездействию органов, осуществляющих контроль за иностранцами .

За ситуацией на месте происшествия следит омбудсмен региона Екатерина Семенова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о народном сходе, который устроили жители подмосковного села Бужениново после убийства пожилой женщины.