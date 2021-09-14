Москва, 14 сентября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Церемония вручения звезд Michelin московским ресторанам и их шеф-поварам состоится 14 октября в концертном зале парка «Зарядье». Об этом 14 сентября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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«Определена дата презентации гида по кафе и ресторанам Москвы. Его представят 14 октября в концертном зале «Зарядье». Уже через месяц мы узнаем, кого отметят в первом в истории путеводителе Michelin по российской столице», — сказала Сергунина.

Россия станет 33-й страной, где выпускается гид Michelin, а Москва — первым городом СНГ, где есть кафе и рестораны, отмеченные специальными звездами и другими знаками.