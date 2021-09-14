Лос-Анджелес, США, 14 сентября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Американский поп-исполнитель The Weeknd выпустил фрагмент нового материала, в котором, кажется, принял участие электронная группа Swedish House Mafia, информирует NME.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Абель Тесфайе, более известный под сценическим именем The Weeknd, опубликовал два аудио фрагмента в своем инстаграме и отметил под постом шведскую танцевальную группу. В коротких вырезках слушен текст новой песни: «Как мотылек на пламя», затем появилась надпись «продолжение следует».

https://www.instagram.com/p/CTvf2q3pRq3/

Тесфайе также недавно сообщил, что его пятый студийный альбом должен быть готов к концу месяца. Его предыдущая работа «After Hours» вышла в марте 2020 года и стала одним из самых прослушиваемых альбомов прошлого года.