Вашингтон, , 01:31 — REGNUM Ситуация, которая сложилась в США, подталкивает бывшего главу Белого дома Дональда Трампа к участию в следующих выборах американского президента. Об этом политик заявил 13 сентября в интервью телеканалу Fox News.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам республиканца, у него и страны может просто не остаться альтернативных вариантов. Трамп вновь выразил мнение, что то, как проходил вывод американских войск из Афганистана, является «самым большим позором в истории США».

Кроме того, он отметил, что не считает нынешнего главу Белого дома Джо Байдена достаточно компетентным для президентского кресла. Трамп также полагает, что действующая американская администрация усиливает раскол в обществе.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа Дональд Трамп заявил, что не может говорить о планах своего участия в президентских выборах из-за «невероятно глупых» правил финансирования предвыборных кампаний в США.

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