Осло, , 01:22 — REGNUM С победой на парламентских выборах в норвежский стортинг (парламент) лидера оппозиционной Рабочей партии Йонаса Гара Стёре поздравила премьер-министр Норвегии, глава консервативной партии «Хёйре» Эрна Сульберг. Об этом 14 сентября сообщает газета Aftenposten.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг Kjetil Ree

По её информации, действующий глава правительства поздравила Стёре с победой в парламентской гонке в телефонном разговоре. Отмечается, что оппозиционная партия также уже получила поздравления от Христианской народной партии, являющейся ещё одним участником правящей коалиции.

По последним данным Избирательного управления (избиркома) страны, в настоящее время подсчитано более 96,5% голосов. Блок левых и центристских партий побеждает на парламентских выборах, получая в стортинге 100 мест из 169.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрна Сульберг отказалась отвечать журналистам на вопрос, есть ли у нее планы оставаться лидером Консервативной партии в случае смены власти в стране.

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