Вашингтон, 14 сентября, 2021, 01:21 — ИА Регнум. Самой серьёзной ошибкой в американской внешней политике за всю историю страны назвал решения президента США Джозефа Байдена по Афганистану член палаты представителей Конгресса США Стив Шэбот (республиканец, штат Огайо). Такое заявление конгрессмен сделал 13 сентября в ходе своего выступления в комитете по иностранным делам палаты представителей на слушаниях, посвященных теме ситуации в Афганистане.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

На слушаниях Шэбот совместно со сторонниками по партии раскритиковал политику демократа Байдена по Афганистану. От лица администрации Белого дома на слушаниях выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Обращаясь к Блинкену, Шэбот заявил, что провалившийся вывод войск из Афганистана стал крупнейшей политической катастрофой в американской истории. По мнению Шэбота, теперь Афганистан стал прибежищем для террористов, у которых благодаря уходу американских войск есть техника и вооружение, которое они могут направить против США.

Также Шэбот пояснил, что после провальной операции союзники США, вполне вероятно, не будут доверять, как раньше, а враги перестанут бояться так, как раньше.

Конгрессмен Джо Уилсон (республиканец, штат Южная Каролина) предложил Блинкену уйти в отставку после событий в Афганистане. Уилсон считает, что убийство 13 морских пехотинцев ВС США в Кабуле стало прямым следствием ухода американских войск с аэродрома Баграм.

Старший республиканец комитета по иностранным делам Майкл Маккол (от Техаса) назвал произошедшее в Афганистане катастрофой колоссальных масштабов и безоговорочной капитуляцией США перед движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По оценке Маккола, ситуация для США создалась намного хуже, чем это было перед терактами 11 сентября. А действия администрации Белого дома в отношении афганцев, которые помогали американским войскам, Маккол охарактеризовал как предательство.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, согласно заявлению Госдепа США, американское вооружение и военная техника, попавшие к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не представляют угрозы соседним с Афганистаном государствам.