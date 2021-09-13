Салехард, 14 сентября, 2021, 01:10 — ИА Регнум. На Ямал с начала 2021 года ввезены более 120 голов крупного рогатого скота из других регионов страны. Об этом сообщает департамент агропромышленного комплекса ЯНАО.

Цитата из м/ф «Корова». реж Александр Петров. 1989. СССР Корова

Пополнились новым поголовьем коров чёрно-пестрой и симментальской пород фермы в Приуральском, Пуровском и Красноселькупском районах. Обе породы коров славятся быстрой адаптацией к климатическим условиям. Это позволяет разводить их в районах Крайнего Севера.

На Ямале производством молочной продукции занимаются девять предприятий в Приуральском, Шурышкарском, Пуровском, Красноселькупском, Ямальском районах и Ноябрьске. Общее поголовье крупного рогатого скота составляет порядка 1100 голов, в том числе 550 дойных коров.