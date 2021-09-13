Сергиев Посад, Московская область, 14 сентября, 2021, 01:06 — ИА Регнум. Три автобуса, заполненные иностранными рабочими, вывезли после начала народного схода в подмосковном селе Бужаниново. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила женщина, представившаяся местной жительницей по имени Светлана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Народный сход в селе произошел после изнасилования и убийства 65-летней пенсионерки. По неподтвержденной пока информации, преступление было совершено проживающими в сельском общежитии трудовыми мигрантами. Это ЧП привело к вспышке народного гнева.

Толпа сельчан собралась возле места жительства иностранных рабочих. Для того чтобы граждане не совершили самосуд, сотрудники полиции взяли под охрану общежитие. Мигрантов, со слов Светланы, вывезли на трех автобусах. Однако жители считают, что этого недостаточно.

«Наши требования, чтоб закрыли общежитие, и они (трудовые мигранты — прим. ИА REGNUM) не проживали в посёлке», — сказал собеседница ИА REGNUM.