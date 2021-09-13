Мехико, 14 сентября, 2021, 01:03 — ИА Регнум. Движущийся вдоль восточного побережья Мексики тропический шторм «Николас» может в ближайшее время усилиться до урагана. Об этом 13 сентября сообщила на своем сайте Национальная метеорологическая служба страны.

Цитата из к/ф «Спасти Ленинград» реж. Алексей Козлов 2019. Россия Шторм

Циклон находится у берегов мексиканского штата Тамаулипас и движется на северо-запад со скоростью 2 метра в секунду. Порывы ветра внутри шторма достигают 30,5 метра в секунду.

Синоптики прогнозируют, что «Николас» вызовет проливные дожди на северо-востоке Мексики. Власти предупредили население об угрозе наводнений и схода оползней.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября по западному побережью Мексики ударил тропический ураган «Олаф», который сформировался над Тихим океаном.