Лондон, 14 сентября, 2021, 01:02 — ИА Регнум. Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель рассказал о кондициях и уровне игры 26-летнего испанского новичка команды Сауля Ньигеса после матча третьего тура АПЛ с «Астон Виллой»: «Сауль просто страдал на поле. Он совершил достаточное количество глупых ошибок, чтобы можно было сказать, что он вообще не готов играть на таком уровне. Я беру ответственность за этот провал на себя. Сауль еще не адаптировался к команде и к лиге. Пока продолжаем работать», — цитирует немецкого тренера пресс-служба английского клуба.

Pixabay.com Эмблема «Челси»

Сауль Ньигес дебютировал за «Челси» 11 сентября 2021 года, выйдя в стартовом составе на матч с «Астон Виллой». Суммарно на поле футболист провел 46 минут и ничем ярким не запомнился.

В прошлом сезоне испанский центральный полузащитник принял участие в 33-х матчах за «Атлетико» в рамках Примеры, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Текущее соглашение Сауля с «матрасниками» рассчитано до конца сезона 2025/26. На данный момент стоимость полузащитника, согласно профильному интернет-порталу transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.