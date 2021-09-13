Лондон, 14 сентября, 2021, 00:55 — ИА Регнум. 13 сентября 36-летний сенегальский форвард Демба Ба в своем официальном Twitter-аккаунте объявил о завершении профессиональной карьеры, которая продолжалась 15 лет. Последним клубом Демба Ба был швейцарский «Лугано», с которым футболист недавно разорвал трудовое соглашение.

Pixabay.com Эмблема «Челси»

Демба Ба перешел в «Челси» 1 июля 2011 года из «Ньюкасла» на правах свободного агента. Спустя полтора года сенегалец покинул лондонский клуб, перейдя в «Бешикташ» за 8,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Демба Ба, выступая за «Истанбул Башакшехир», принял участие в 26-ти матчах турецкой Суперлиги 2020/21, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей. В остальных турнирах сенегальца 4+2 очка по системе гол+пас в одиннадцати играх.