Тегеран, 14 сентября, 2021, 00:52 — ИА Регнум. Пока преждевременно говорить о признании нового правительства Афганистана, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

«Мы должны понаблюдать за созданием будущего правительства Афганистана, только потом мы сможем принимать решения», — заявил он.

Также дипломату задали вопрос, намерены ли иранские представители посещать церемонию инаугурации нового правительства Афганистана, если поступит приглашение от афганской радикальной группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На это Хатибзаде ответил, что Тегеран будет принимать решения на основании действий афганских властей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи анонсировал встречу глав МИД стран — соседей Афганистана в Тегеране. По его словам, иранские власти принимают всевозможные усилия, чтобы помочь афганским группам решить разногласия.