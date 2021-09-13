Казань, 14 сентября, 2021, 00:46 — ИА Регнум. 13 сентября в Казани на стадионе «Казань Арена» футбольный клуб «Рубин» в матче седьмого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал крупную победу над «Уралом» из Екатеринбурга со счетом 4:0. Эта победа стала для подопечных Леонида Слуцкого первой за последние пять матчей. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Евсеев и Кварацхелия

В матче с «Уралом» дебютант команды Слуцкого 23-летний Андерс Дрейер отметился тремя забитыми мячами.

В последний раз «Рубин» побеждал 8 августа в матче третьего тура РПЛ с грозненским «Ахматом» (2:1). Серия без побед привела казанскую команду к вылету из Лиги Конференций УЕФА от польского «Ракува».

На данный момент «Рубин» с четырнадцатью набранными очками занимает четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата России.