Сергиев Посад, Московская область, 14 сентября, 2021, 00:46 — ИА Регнум. Народный сход жителей подмосковного села Бужаниново завершен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили участники массового мероприятия.

mosaic36 Убийство

После начала собрания местных жителей в Telegram был создан чат, посвященный этому событию. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM один из его участников, он лично присутствовал на месте событий, но представителей власти ни он, ни остальные граждане так и не дождались.

По состоянию на 00:30 народный сход фактически завершился. Жители постепенно расходятся по домам.

«Холодно стало, и дети замерзли», — пояснил собеседник ИА REGNUM, почему собравшиеся решили прекратить собрание.

Как сообщало ИА REGNUM, в подмосковном селе Бужаниново местные жители устроили народный сход. Причиной стало изнасилование и убийство 65-летней местной жительницы. По неподтверждённой информации преступление совершили проживающие в селе трудовые мигранты. На собрании жители требовали закрыть общежитие, где проживают иностранные рабочие.