Вашингтон, 14 сентября, 2021, 00:44 — ИА Регнум. Бывший постоянный представитель США при НАТО Николас Бернс был выдвинут на пост американского посла в Китае, 13 сентября сообщили в пресс-службе Белого дома.

Defense.gov Николас Бернс

Глава государства Джо Байден уже направил кандидатуру дипломата на рассмотрение в Сенат Конгресса страны. О планах по выдвижению Бернса послом в КНР стало известно в августе. Помимо работы постпредом (с 2001 по 2005 годы) он работал заместителем экс-госсекретаря Кондолизы Райс по политическим вопросам (с 2005 по 2008 годы).

Кроме того, в американской администрации добавили, что Байден также направил на рассмотрение в Сенат кандидатуру бывшего мэра города Чикаго Рама Эммануэля, который выдвинут на пост главы посольства США в Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, который длился около 90 минут и касался, в частности, отношений Вашингтона и Пекина.