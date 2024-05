Лондон, 14 сентября, 2021, 00:34 — ИА Регнум. Британский электронный музыкант и композитор Джеймс Блейк выпустил новый трек «Famous Last Words» в качестве третьего сингла своего грядущего альбома «Friends That Break Your Heart», информирует The Line Of Best Fit.

Музыка

«Famous Last Words» следует за предыдущими синглами «Life Is Not The Same» и «Say What You Will». Это также первый трек, которым поделился артист после заявления, что альбом выйдет позже запланированной даты из-за «задержек в производстве физических носителей, вызванных коронавирусом».

Альбом «Friends That Break Your Heart» последует за полноформатным релизом 219 года «Assume Form» в дискографии Джеймса. Новая пластинка также представит совместные работы с рэпером JID, SZA и SwaVay.