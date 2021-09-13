Шанхай, Китай, 14 сентября, 2021, 00:24 — ИА Регнум. Около 331 тыс. жителей прибрежных районов китайского города Шанхай были эвакуированы из-за опасности, которую несет приближающийся к побережью Китая тайфун «Чанту». Об этом 13 сентября передало агентство Pengpai со ссылкой на оперативный штаб страны по предотвращению последствий удара стихии.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Надвигающийся тайфун

Скорость ветра в эпицентре тайфуна составляет около 42 метров в секунду. Он находится менее чем в 117 км к востоку от Шанхая, приближаясь к берегу со скоростью порядка 5 км/ч.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из-за приближения тайфуна «Чанту» в Шанхае начались сильные проливные дожди и был объявлен «оранжевый» уровень опасности. Из-за этого в городе приостановили работу более 100 городских туристических объектов.