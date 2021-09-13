Ливерпуль, Великобритания, 14 сентября, 2021, 00:15 — ИА Регнум. 13 сентября в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» «Эвертон» в матче четвертого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал волевую победу над «Бернли» со счетом 3:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Evertonfc.com «Эвертон» — «Бернли» 3:1

Первый мяч в дебюте второй половины забил 31-летний английский центральный защитник Бен Ми после передачи Йоханна Гудмундссона — 0:1. Через семь минут Майк Кин вернул «ирисок» вперед — 1:1. На экваторе тайма Андрос Таунсенд впервые вывел хозяев вперед — 2:1. Голевую передачу на свой счет записал Абдулай Дукуре. Через две минуты новичок «Эвертона» Дэмарай Грэй установил окончательный счет — 3:1.

Желтые карточки: Джош Броунхилл — 47, Андрос Таунсенд — 53.

Бригада арбитров: Мартин Аткинсон | Эдриан Холмс | Скотт Леджер | Майк Дин | Кевин Френд.

Составы команд:

«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Мина, Годфри (Гомеш, 61'), Аллан, Дукуре, День, Коулман, Грэй (Ивоби, 88'), Таунсенд, Ришарлисон (Рондон, 81').

«Бернли»: Поуп, Тейлор, Тарковски, Ми, Лоутон, Броунхилл, Макнил, Гудмундссон (Леннон, 76'), Вествуд, Барнс (Выдра, 76'), Вуд (Родригес, 86').

Статистика матча («Эвертон» / «Бернли»)

Удары 12/8

Удары в створ 5/4

Владение 52%/48%

Угловые 4/6

Нарушения 3/7

«Эвертон», одержав третью победу в сезоне и набрав десять очков, поднялся на четвертое место. «Бернли» с одним очком остался в зоне вылета на восемнадцатой строчке.