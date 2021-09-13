Лондон, 14 сентября, 2021, 00:08 — ИА Регнум. Британская рок-группа Coldplay и именитый корейский бойзбенд BTS анонсировали выпуск новый совместного сингла «My Universe», сообщает NME.

Цитата из видео «190113 LOVE YOURSELF CONCERT in Nagoya — DNA japanese ver. 방탄소년단 BTS 정국 JUNGKOOK Focus» пользователя I DARE U JK. youtube.com Концерт группы BTS

Совместная работа, которая выйдет 24 сентября, будет представлена на предстоящем альбоме Coldplay «Music Of The Spheres». Написание новой песни происходило совместно, она будет исполнена как на английском, так и на корейском языке.

Девятый студийный альбом Coldplay появится на всех цифровых площадках 15 октября. Последний сингл «Coloratura» вышел 23 июля и удивил фанатов своей продолжительностью. Coldplay представили 10-минутную композицию, которая перетекает от легкой баллады к психоделик-року и эмбиенту.