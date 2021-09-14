Пендаровски: переговоры Македонии и Болгарии прервались на месяцы
Скопье, 14 сентября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 13 сентября прокомментировал появившийся в сети неофициальный документ с предложением по урегулированию противоречий в отношениях между Северной Македонией и Болгарией.
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Стево Пендаровски
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что к настоящему моменту переговоры между Скопье и Софией не ведутся уже несколько месяцев, и не планируются в будущем.
Официальным в Скопье считают предложение Португалии о решении проблем восприятия прошлого командой зарубежных экспертов, поскольку оно «позволяет достигнуть взаимоприемлемого решения».