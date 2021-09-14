Скопье, 14 сентября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 13 сентября прокомментировал появившийся в сети неофициальный документ с предложением по урегулированию противоречий в отношениях между Северной Македонией и Болгарией.

Facebook.com/SPendarovski Стево Пендаровски

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что к настоящему моменту переговоры между Скопье и Софией не ведутся уже несколько месяцев, и не планируются в будущем.

Официальным в Скопье считают предложение Португалии о решении проблем восприятия прошлого командой зарубежных экспертов, поскольку оно «позволяет достигнуть взаимоприемлемого решения».