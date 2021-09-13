Баку, 13 сентября, 2021, 23:58 — ИА Регнум. Вакцинация студентов старше 18 лет носит обязательный характер, заявил министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, выступая на посвященном организации 2021−2022 учебного года брифинге Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при кабинете министров АР во вторник. Данное условие будет отражено в требованиях, предъявляемых к каждому высшему и среднему специальному учебному заведению. Каждый вуз и ссуз примет решение по данному вопросу в частном порядке.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

«Не исключается, что некоторые университеты будут проверять вакцинацию в электронном порядке. Другие, чтобы не терять времени, выдадут специальные удостоверения. Данный вопрос в кратчайшие сроки будет обсужден с руководством университетов, об итоговом решении осведомят общественность», — сказал министр.

Как на эти новости отреагировали пользователи социальных сетей Азербайджана?

Riad Gasimov пишет на своей странице в Twitter:

@gasimov: !!Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил год назад, что вакцинация от коронавируса в Азербайджане стартует в начале 2021 года и будет добровольной и за государственный счет.

Студентка Zuleykha Babayeva отвечает:

@zuleykha_bf: Честно говоря, я бы сделала и свободно ходила бы уже где хочу и сколько хочу)))

Abdul Karimkhanov тоже ответил:

@AbdulKerim94: Именно своевременная реакция государства на коронавирус уберегла Азербайджан от кризиса

В некоторых телеграм-каналах пользователи пишут:

Aslan Ibadov: Главное, чтобы все были здоровы!

@eminrzayev: И никаких масок преподавателям! Дети, как говорится, глядя в рот педагогу, не всегда усваивают материал, а когда сквозь маску, так и вообще не разберут ничего.

Abdulla Abdullayev: Очень приятный человек наш министр образования.

Aliya Guliyeva: От вакцины толку нет, ситуация все хуже.

Юлия Ризаева пишет в ответ Алие:

@Rizaliya1975 : Толк есть, но только для бизнесменов.

Министр образования Эмин Амруллаев также сообщил, что «до 82 процентов работников сферы образования вакцинированы».

Adik Adikov:Учитывая антогонизм педагогической среды, это ещё большой вопрос, точно ли прошли педагоги массовую вакцинацию… Что-то подсказывает, что большинство банально приобрели эти сертификаты, то есть привиты чисто формально, на бумаге.

Министр образования Амруллаев добавил: «В высших учебных заведениях будет ограничение по количеству студентов. На лекциях будет возможно участие максимум 50−60 студентов».

Рухсара Алиева: Ожидается, к концу сентября волна заболевания пойдет на спад.

Samir Mammadov @LicoriceRootFromAzerbaijan:Что-то он говорил и хитро смеялся. Чему смеялся, время покажет.

Пользователи YouTube прокомментировали прямую трансляцию брифинга министерства образования:

Ələddin Əyyubov:У меня аллергия. Не будет вакцины, но врачи не дают справку. В универ как поступить?

Saib Huseynov: У меня был ковид, выработался иммунитет, мои антитела сильные. Зачем мне вакцина? Я второй раз уже перенес болезнь.

Fatma Memmedova : Азербайджан — единственная страна, которая говорит, что некачественные вакцины не являются обязательными для народа, но косвенно вводят их народу.

Барда Баку: Лучше бы отменили или уменьшили плату за обучение, по крайней мере, в случае этой пандемии, как минимум в два раза.