Йошкар-Ола, 13 сентября, 2021, 23:58 — ИА Регнум. Министерству природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды из резервного фонда правительства Марий Эл выделено 11,5 млн рублей на мероприятия, которые помогут предотвратить лесные пожары. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Евстифеев, сообщает пресс-служба правительства республики.

Пресс-служба управления МЧС по Марий Эл Лесной пожар в Марий Эл

В частности, на эти деньги будет закуплено три мотовездехода, 60 переносных радиостанций, 1 тыс. пожарных напорных рукавов, 360 ранцевых лесных огнетушителей, 120 противоэнцефалитных костюмов, а также одежда, обувь и необходимые средства для пожарных.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа на землях лесного фонда Марий Эл произошел пожар. 19 августа ситуация ухудшилась — из близлежащих населенных пунктов и санаториев были эвакуированы 634 человека, включая 423 ребёнка. В республике был введен режим ЧС (чрезвычайной ситуации) регионального характера. Утром 25 августа в управлении МЧС республики сообщили, что лесной пожар удалось локализовать. Активное горение на площади 27 гектаров ликвидировано.

7 сентября режим ЧС был снят. Однако проливка тлеющих очагов продолжается по настоящее время. По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 0:00 мск 13 сентября, в республике действует один лесной пожар, площадь, пройденная огнем, составила 151 гектар.

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