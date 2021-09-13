Сидней, Австралия, 13 сентября, 2021, 23:55 — ИА Регнум. Австралийский поп-рэп исполнитель The Kid LAROI объявил о своем первом мировом турне, которое состоится в 2022 году, сообщает NME.

Музыка

Австралийская звезда, которой в августе этого года исполнилось 18 лет, отправится в масштабный концертный тур, который также включает в себя ряд европейских шоу. Тем не менее в своем первом мировом турне артист решил обойтись без концертов на территории Восточной Европы. Тур начнется в США в конце грядущего января и продлится в Северной Америки вплоть до середины марта, после чего артист отправится в Европу, где пробудет с концертами до конца апреля. Завершающая часть мирового турне пройдет в Австралии в мае — июне 2022 года.