18-летний The Kid LAROI объявил о первом в карьере мировом турне
Сидней, Австралия, 13 сентября, 2021, 23:55 — ИА Регнум. Австралийский поп-рэп исполнитель The Kid LAROI объявил о своем первом мировом турне, которое состоится в 2022 году, сообщает NME.
Австралийская звезда, которой в августе этого года исполнилось 18 лет, отправится в масштабный концертный тур, который также включает в себя ряд европейских шоу. Тем не менее в своем первом мировом турне артист решил обойтись без концертов на территории Восточной Европы. Тур начнется в США в конце грядущего января и продлится в Северной Америки вплоть до середины марта, после чего артист отправится в Европу, где пробудет с концертами до конца апреля. Завершающая часть мирового турне пройдет в Австралии в мае — июне 2022 года.
Чарльтон Кеннет Джеффри Ховард (родился 17 августа 2003 года), более известен как The Kid LAROI — австралийский рэпер и певец. Родился в Сиднее, но рос в сельской местности. Стал узнаваем благодаря песне «Let Her Go». Laroi также известен песнями «Diva» (при участии Lil Tecca), «Addison Rae» и «Go» (совместно с Juice Wrld). Наибольшую популярность получил в 2021 году, благодаря хит-синглу «STAY», записанному совместно с Джастином Бибером.