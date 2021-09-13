Лос-Анджелес, США, 13 сентября, 2021, 23:54 — ИА Регнум. Джефф Бриджес впервые за много месяцев прервал молчание и рассказал о том, как проходило его лечение от онкологического заболевания и COVID-19. Об этом 13 сентября сообщил портал Cinema Blend.

Цитата из к/ф «Большой Лебовски». реж Джоэл Коэн, Итан Коэн. 1998. США, Великобритания Джон Гудман и Джефф Бриджес

«Мой рак находится в стадии ремиссии», — сообщил Бриджес в публикации на своём официальном сайте, добавив, что его опухоль уменьшилась «до размеров шарика». Актёр также написал, что успешно перенёс заражение коронавирусом. Он отметил, что болел тяжело, но «сделал двойную вакцинацию» и сейчас чувствует себя «намного лучше».

Напомним, Джефф Бриджес сообщил поклонникам о своём онкологическом заболевании в октябре 2020 года. Тогда актёр рассказал, что врачи обнаружили у него лимфому, и что он начал проходить курс лечения.

Бриджес исполнил главную роль в культовом фильме «Большой Лебовски» Джоэла и Итана Коэнов. Она также снялся в популярных картинах «Трон», «Трон: Наследие», «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль», «Kingsman: Золотое кольцо», «Планета Ка-Пэкс» и других.