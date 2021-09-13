Сергиев Посад, Московская область, 13 сентября, 2021, 23:55 — ИА Регнум. Опасаясь расправы, часть мигрантов покинула общежитие в подмосковном селе Бужаниново. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka.

Mate Marschalko Убийство

В эти минуты в селе продолжается народный сход. Причиной волнений стало изнасилование и убийство местной 65-летней жительницы. По неподтвержденной информации, преступление было совершено проживающими в селе мигрантами из стран Туркестана.

Местные жители собираются вокруг общежития, где заселились трудовые мигранты. Здание оцеплено полицией, которая, по словам очевидцев, охраняет иностранных рабочих.

«Однако гастарбайтеры решили не дожидаться плохого исхода и сбежали с первого этажа общежития. Скорее всего, сбежать удалось не всем, но полиция не пускает никого внутрь здания. Люди тем временем выдвигают новые требования и ждут главу МВД, чтобы он проконтролировал выселение мигрантов из поселка», — сообщает телеграм-канал.