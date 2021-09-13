Скопье, 13 сентября, 2021, 23:59 — ИА Регнум. В статистическом агентстве Северной Македонии 13 сентября сообщили, что по данным на 18:00 в переписи приняли участие 502 тысячи граждан.

Скопье, Северная Македония

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в агентстве призвали по всем возникающим вопросам обращаться в бюро по переписи или звонить на горячую линию по номерам, опубликованным на сайте popis2021.stat.gov.mk и призвали граждан поспособствовать успеху переписи.

Перепись будет продолжаться с 1 по 30 сентября. Посредством электронной переписи были зарегистрированы 192 528 представителей диаспоры. Итак, прошла почти половина времени, отведенного на перепись, при этом большая часть населения в ней еще не поучаствовала.