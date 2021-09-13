Ростов-на-Дону, 13 сентября, 2021, 23:49 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Юрий Сёмин назвал ничейный результат матча с «Краснодаром» движением вперёд.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

«Если бы сказали до игры о том, что будет ничья — остался бы доволен. Но по ходу матча у нас было больше моментов. Забив мяч и оставшись в большинстве, играли неправильно. Футбол непредсказуем. Ничья — движение вперёд. Имея преимущество и ведя в счёте, неправильно распоряжаемся ситуацией. Мы не используем моменты и оказываем мало давления на чужие ворота», — прокомментировал Сёмин исход игры.

Напомним, что матч «Ростов» — «Краснодар», состоявшийся 13 сентября на стадионе «Ростов Арена», завершился со счётом 1:1. Жёлто-синие в начале футбольной баталии вышли вперёд. Играя в большинстве, подопечные Сёмина не смогли удержать победный счёт.