Йошкар-Ола, 13 сентября, 2021, 23:44 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности, который был введен в Марий Эл для предотвращения распространения коронавируса, продлен до 25 октября. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Евстифеев.

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Продолжает сохраняться запрет на проведение массовых публичных, спортивных, зрелищных, досуговых и развлекательных мероприятий. Также сохраняется требование для граждан о необходимости ношения защитных масок в общественных местах и соблюдении социальной дистанции.

Вместе с тем, в торгово-развлекательных центрах разрешена деятельность предприятий общественного питания, работает сеть wi-fi. Отменяется запрет на посещение торговых центров несовершеннолетними без сопровождения взрослых. Кроме того, возобновляется работа детских игровых комнат и досуговых учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 сентября выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 57 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 18 712 случаев. В инфекционных стационарах республики лечение получают 392 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находится 751 человек, из них у 732 — пневмония, 44 человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки был выписаны 25 пациентов, при этом госпитализированы 53 жителя Марий Эл.