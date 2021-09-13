Лондон, 13 сентября, 2021, 23:43 — ИА Регнум. Британская легендарная хэви-метал группа Iron Maiden набрала свой самый высокий рейтинг в американских чартах за всю свою историю, благодаря новому альбому «Senjutsu», вышедший 3 сентября. Об этом сообщает NME.

Александр Погожев ИА REGNUM Игра на гитаре

Альбом занял третье место в чарте Billboard 200, количество проданных единиц альбома за полторы недели после релиза составило 64 000. В общей сложности «Senjutsu» является пятнадцатым альбомом Iron Maiden, попавшим в Топ-40 чартов, из которых четыре побывали в первой десятке.

Ранее их пиком в американском чарте альбомов было четвертое место, которое занимали их предыдущих два альбома — «The Book of Souls» и «The Final Frontier».