Ростов-на-Дону, 13 сентября, 2021, 23:43 — ИА Регнум. Житель Ростова-на-Дону потерял один миллион рублей в надежде заработать на бирже. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 13 сентября.

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В полицию мужчина подал заявление и пояснил, что связался с якобы представителем платформы. Брокер обещал оказатьсодействие в получении инвестиций и убедил потерпевшего вложить сбережения дляучастия в торгах. Однако вывести деньгиростовчанину не удалось, как и связаться с лже-брокером.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.