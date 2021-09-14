14 сентября 2021 | Время чтения 6 мин

В преддверии нового учебного года министерства и ведомства занялись закупками оборудования, собирающего, обрабатывающего и хранящего биометрические данные детей. Это настораживает общественность и вызывает вопросы о правомерности использования таких высокотехнологичных комплексов.

Ангелина Потеряйко, , 00:04 — REGNUM Начало нового учебного года в Москве ознаменовалось новым витком цифровизации московских школ. Конечно, в первую очередь речь идет о запуске единого сервиса авторизации в электронном журнале, объединенном с Московской электронной школой (МЭШ) и порталом mos.ru. Правовым беспределом московских чиновников, принуждающих жителей Москвы подключаться к этой системе в безальтернативном режиме, возмущена большая часть неравнодушной родительской общественности. Но это лишь одна петля цифровой удавки, накидываемой на московских школьников. Другая петля — система, которую можно назвать «биометрия» в школе. Её внедрение не афишируется широко и повсеместно, о старте соответствующих проектов предварительно не сообщается ни учителям, ни родителям учеников. При этом у последних вразрез действующему законодательству не спрашивается разрешение на получение, хранение и обработку персональных данных их детей.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

Уже есть неопровержимые доказательства того, что за идентификацию лиц и измерение пульса, веса и кровяного давления детей чиновники возьмутся серьезно.

Незадолго до нового учебного года, а именно 19 августа 2021 года, департамент информационных технологий города Москвы объявил конкурс на оказание услуг по предоставлению видеоизображений с объектов видеонаблюдения образовательных организаций в государственную информационную систему «Единый центр хранения и обработки данных». Количество камер, с которых требуется передавать изображение, указанное в техническом задании к конкурсу, составляет 13 014 единиц.

Декларируемая в закупочной документации цель оказания услуги — повышение эффективности управления городским хозяйством, повышение уровня обеспечения безопасности жителей города Москвы, повышение комфорта и удобства повседневной жизни граждан за счет применения информационно-телекоммуникационных технологий.

Какова реальная цель сбора и хранения данных с изображением московских школьников и каким образом они будут обрабатываться и использоваться, не нужно и догадываться. Размещенный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект постановления правительства РФ, расширяющий случаи аутентификации с использованием биометрических данных, трактуется руководителем департамента информационных технологий города Москвы как дающий право применять биометрию для допуска школьников и учителей в учебные заведения.

Биометрические данные Leszek Leszczynski

Еще одна госзакупка, которая коснётся непосредственно биометрии не только московских детей и подростков, но и всех маленьких граждан России, занимающихся спортом, — это конкурс на поставку аппаратно-программных комплексов для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовленности. Заказчиком оборудования здесь выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. География установки комплексов — практически вся Россия: школы и училища олимпийского резерва, спортивные школы, стадионы, центры спортивной подготовки и т. д.

В Москве такие комплексы должны быть поставлены в Государственное бюджетное учреждение «Управление спортивными объектами».

Фактически аппаратный комплекс будет использован для спортивной селекции, так как он выполняет следующие задачи:

определение предрасположенности тестируемого к занятиям определенными видами спорта в возрасте от 5,5 до 12,5 лет;

оценка уровня развития профессионально-важных качеств с целью профотбора и профориентации;

оценка психофизиологического и психологического статуса детей, подростков и взрослых;

исследование функциональных и морфологических особенностей детей, подростков и взрослых;

оценка уровня физического развития и тренированности;

оценка развития физических качеств и способностей, таких как: скоростно-силовые, силовые, быстрота, координация, двигательная координация, моторный контроль, ловкость, меткость, гибкость;

фиксирование результатов выполнения спортивных тестов, в том числе входящих в систему мониторинга ВФСК ГТО в автоматизированном режиме с использованием инновационных разработок в области компьютерного зрения;

формирование федеральной базы данных показателей по тестированию с возможностью сортировки и экспорта заказчиком.

То есть все те задачи, которые выполняли специалисты-люди: тренер и медицинский работник.

Родительское сообщество однозначно оценило появление данных инициатив как негативную тенденцию к нарушению прав детей и их родителей.

Вот как комментирует новые витки цифровизации в школах и объектах дополнительного образования координатор юридической службы Общественного движения «Родители Москвы» Вера Трошина:

«В нашем обществе сохранилась память о высоком исполнительском мастерстве и культуре музыкального образования, глубоких национальных традициях русской и советской художественной школы, достижениях и победах наших спортсменов. Понимание этого большей частью наших граждан пока ещё не позволяет чиновникам — предпринимателям окончательно сократить бюджетное финансирование дополнительного образования и неприкрыто заняться сбором персональных данных и выявлением талантливых детей в коммерческих интересах, по сути — превратить образование даже не в услугу, а в товар. Власти Москвы в обход Федерального закона от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» планируют ввести в общеобразовательных учреждениях систему обязательной биометрии, а пока тренируются на учащихся и учителях спортивных школ, совершенно игнорируя тот факт, что обработка биометрических данных возможна только с письменного добровольного, осознанного согласия и исключительно в интересах лица, дающего согласие на обработку».

Биометрия geralt

Вера Трошина сообщила, что уже имело место обращение возмущенных родителей учеников спортивных школ в департамент спорта города Москвы об использовании фото‑ и видеоизображения несовершеннолетних для передачи их в систему ЕСИА через датчики движения и систему распознавания лиц. Родители с помощью юристов выявили серьёзное правовое противоречие, которое не смогли прикрыть завуалированные формулировки ответов чиновников москомспорта: с одной стороны, в ответе сообщается, что решение по использованию сервиса ЕСИА гражданин принимает самостоятельно, но с другой — непредоставление согласия на электронную обработку персональных данных, в данном случае биометрических, является причиной для отказа в приёме учащихся в спортивные школы.

« Совершенно недопустимо нарушение Федерального закона в части несоответствия цели обработки персональных данных цели, заявленной организацией по предоставлению услуг по спортивной подготовке в соответствующем учреждении, а также приоритет интересов организации, а не интерес субъектов персональных данных — несовершеннолетних и их родителей », — предупреждает координатор юридической службы «Родителей Москвы».

Один из юристов службы Елена Федяшина объяснила вероятные причины внедрения элементов биометрии в общеобразовательные и спортивные школы.

«Е сли добавить биометрические персональные данные к уже собранным московским правительством данным о московских учащихся через «Московскую электронную школу», «Электронный дневник», то получается, что о детях собран огромный ранжированный по разным параметрам материал, включая их интересы, успехи в обучении, распорядок дня , — сообщила она. — Если это делается для выявления наиболее подходящих московскому правительству детей, то хотелось бы понимать, какая участь уготована другим детям. Очевидно, что происходит подготовка для разделения детей на «страты», а не работа по максимальному развитию каждого ребенка. Недавно появилась информация, что совсем скоро в московскую школу смогут войти только те, кто разрешил использовать своё изображение для контроля входа. Таким образом, учащиеся, отказавшиеся предоставить свои биометрические персональные данные, не смогут посещать школу и пользоваться законным конституционным правом на получение бесплатного образования в очной форме ».

Очевидно, что при введении обязательной регистрации биометрических показателей как условия для посещения общеобразовательной или спортивной школы, родители будут поставлены перед выбором: стоит ли учёба в таких школах тех рисков, которые несет предоставление всех данных о ребенке.

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