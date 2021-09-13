* талибов — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 23:48 — REGNUM Американское вооружение и военная техника, оказавшиеся в распоряжении радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не представляют угрозы соседним с Афганистаном государствам, заявил 13 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Исходя из того, что мне сообщают коллеги из министерства обороны, значительная часть этой техники не может функционировать или вскоре перестанет функционировать, поскольку требует обслуживания», — сказал он в ходе слушаний в комитете Палаты представителей по иностранным делам.

Глава американской дипломатии заверил, что данное вооружение «не представляет значительной стратегической ценности с точки зрения создания угрозы ни для Соединённых Штатов, ни для каких-либо соседей Афганистана».

Напомним, в конце августа пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Пентагон не располагает данными о том, какое количество американского вооружения и техники, предоставленного ранее армии Афганистана, оказалось в распоряжении движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).